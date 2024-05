ARQUATA DEL TRONTO – Intorno alle 15 di ieri, 13 maggio, i Vigili del Fuoco del locale presidio sono intervenuti sulla strada statale 4 “Salaria”, al chilometro 146, nella frazione di Pescara del Tronto, per una fuga gas causata dalla rottura di una tubazione della media pressione.

Individuata la zona della perdita con le strumentazioni in dotazione, è entrata in azione una ditta specializzata per la riparazione del danno.

La strada consolare è rimasta chiusa per circa un ora prima di essere riaperta a senso unico alternato.