SAN BENEDETTO – In occasione del passaggio della tappa Martinsicuro – Fano del Giro d’Italia 2024, che interesserà anche parte del territorio di San Benedetto del Tronto, il Comando di Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche alla circolazione.

A partire dalle 10:00 di giovedì 16 maggio, giorno dello svolgimento della tappa, sul tratto cittadino della Statale 16 sarà interdetto il traffico dalla rotonda situata nel quartiere Ragnola (cosiddetta rotonda “Carifermo”), fino al confine cittadino con Grottammare. Il divieto resterà in vigore per il tempo necessario al passaggio della “carovana in rosa”, poi la circolazione tornerà alla regolarità. La cronotabella ufficiale informa che la partenza avverrà alle ore 12.25 da Martinsicuro, quindi il transito lungo il territorio sambenedettese dovrebbe iniziare pochi minuti dopo.

Come di consueto, il Comando della Polizia Municipale raccomanda, durante quella fascia oraria, di impiegare percorsi alternativi per l’attraversamento della città in direzione nord-sud, evitando il transito nelle aree immediatamente adiacenti a quella interessata dalla manifestazione e prediligendo il passaggio lungo l’asse del centro cittadino oppure su quello del lungomare.