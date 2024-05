ALTIDONA (FM) – “Emozioni in Famiglia: giochi e tradizioni di una volta” non è solo il titolo di un progetto. La festa e la famiglia sono infatti elementi imprescindibili nella vita di un bambino. La famiglia, finestra sui mondi, con i suoi ruoli, le sue responsabilità e la sua fonte di amore che deve avvolgere ogni bambino, permettergli di crescere nella consapevolezza che tutte le relazioni che sta scoprendo devono essere coltivate sulla base dell’accoglienza e della cooperazione. La festa poi non deve mancare. Il bambino è sempre in festa, perché il suo animo è libero da ogni ostacolo che blocca la voglia di gioire anche per le cose più semplici.

La manifestazione si è svolta sabato 11 maggio nel giardino pubblico vicino alla scuola dell’infanzia A. Garibaldi di Altidona a cui hanno partecipato anche i bambini e i genitori del nido Stella Marina.

Momento conclusivo di un progetto che ha coinvolto i bambini, le famiglie e il personale scolastico, in collaborazione con l’Associazione Centro storico di Altidona e il patrocinio del Comune, con l’obiettivo di avvicinarsi alla realtà territoriale, attraverso la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni.

Un progetto supportato dal desiderio di vivere momenti di festa condividendone con le famiglie la preparazione e la realizzazione con la convinzione che il rapporto di collaborazione scuola-famiglia renda più efficace, più coerente e qualitativamente migliore la proposta educativa della scuola.

Nei mesi scorsi i bambini hanno visitato il centro storico, conosciuto quella che era la realtà cittadina del passato, scoperto perché Altidona è “il paese dei fornaciai”; i genitori e i nonni hanno partecipato alla riscoperta e realizzazione dei giochi, costruiti con materiali semplici e spesso di recupero.

Durante la manifestazione, dopo i canti dei bambini che hanno sottolineato l’importanza dello stare in famiglia e delle emozioni positive che questo suscita, si è svolto il laboratorio per la costruzione dei mattoncini di argilla, sono stati consegnati ai bambini “i biscotti dei fornaciai” e si sono sperimentati i giochi costruiti insieme.

Un pomeriggio di festa, per riscoprire il piacere dello stare insieme, in famiglia e con gli altri.