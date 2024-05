CUPRA MARITTIMA – Appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e della buona tavola. Mercoledì 15 maggio il noto scrittore americano Ron Rash farà tappa in Italia per presentare al pubblico il suo nuovo romanzo: “Il Custode”, edito da La Nuova Frontiera. La presentazione sarà ospitata nei locali dell’Osteria Pepe Nero, nel cuore del borgo di Marano.

Ron Rash (Chester, 1953) è autore di romanzi, racconti e raccolte di poesia.

Scrittore di enorme prestigio negli Stati Uniti, dove è considerato un classico della letteratura del Sud, le sue opere sono state tradotte in numerose lingue.

Nel 2010 ha vinto il Frank O’Connor International Short Story Award mentre nel 2007 è stato finalista del PEN/Faulkner Award. Due volte vincitore del O. Henry Prize, attualmente insegna alla Western Carolina University e vive a Clemson, in Carolina del Sud.

A seguire una cena d’autore che racconta una forma d’arte diversa e complementare: l’eccellenza gastronomica italiana. L’Oste Michele Alesiani in collaborazione con Laura Di Pietrantonio ha elaborato un menu che valorizza un binomio intramontabile: formaggi e vini.

Come Ron Rash nei suoi romanzi mette in scena storie vivide ambientate nei pittoreschi Monti Appalachi, l’Oste ha creato un percorso di degustazione che racconti l’eccellenza delle nostre montagne italiane. Formaggi d’alpeggio, salumi d’altura, asparagi bianchi e funghi.

La serata inizierà alle 18.30 con la presentazione del romanzo “Il Custode” e proseguirà con la cena alle 20.30. La partecipazione alla presentazione è gratuita, la cena ha un costo di euro 55 a persona.

L’attività è realizzata in collaborazione con la Libreria La Rinascita di Ascoli Piceno, Agenzia Letteraria Scriptorama e la casa editrice La Nuova Frontiera.

Info: www.lauradipietrantonio.it o 333 2722246