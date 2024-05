MONTEFIORE DELL’ASO – La festa di S. Lucia a Montefiore dell’Aso si è chiusa con il botto con l’evento “Cabaret and Music show”, a cura dell’agenzia Lido degli Aranci di Grottammare.

Il “Nuovo Comitato Festeggiamenti Santa Lucia” ha allestito un evento unico e irripetibile con tanti sforzi e sacrifici ben ripagati. La Band Tributo “Il Canto Libero” ha fatto ballare e cantare le diverse generazioni presenti in piazza sulle note del grande Battisti.

Angelo Carestia ha dato sfoggio della sua grande professionalità sia come artista, sia come fine conduttore. Infine Andrea Paris che con il suo spettacolo veramente di alto livello, con magie, comicità e mentalismo, ha stupito il gremitissimo pubblico accorso. Gran finale, con tutti i presenti con il naso all’insù per i fuochi artificiali.

Sicuramente un’edizione da ricordare per una festa che cresce di anno in anno e che sarà di sprono per il volenteroso comitato montefiorano.