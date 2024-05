CUPRA MARITTIMA – Lo scorso anno durante la seconda edizione del Festival dedicata al Tempo che ha preso il nome di Rassegna Kronos si è svolta la prima edizione del concorso nazionale di spettacolo dal vivo denominato Tempi Senza Tempo dedicato ad artiste e artisti Under30. A vincere è stata la danzatrice Giovanna Zanchetta che ha presentato la riduzione del suo assolo La leggerezza di Medusa e che quest’anno porterà integralmente il suo lavoro nel corso di questa edizione del Festival.

La principale novità di questa edizione fortemente voluta dal direttore artistico Simone Amabili è stata l’ampliamento della fascia d’età: al centro del concorso infatti ci saranno le artiste e agli artisti Under35. Anche quest’anno saranno accettate proposte di spettacolo dal vivo (teatro e/o danza e/o musica) della durata massima di 15 minuti e potranno essere presentate anche riduzioni o parti di performance più lunghe già esistente. Tra le altre novità anche il coinvolgimento degli artisti visivi: saranno infatti valutate anche proposte che vedono la collaborazione con artisti le cui opere possono essere considerate come fonte d’ispirazione per le performance. Per considerare valida la propria partecipazione al concorso dovrà essere compilato entro e non oltre le 23:59 di domenica 26 maggio 2024 il Google Form sulla pagina web www.nuovalinfa.altervista.org dove sono disponibili ulteriori informazioni sul regolamento e sull’iscrizione che è del tutto gratuita.

Rispetto allo scorso anno è più forte la partnership con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo sia nella fase di prima selezione sia durante la serata finale. Una giuria composta da studentesse e studenti del DAMS e del MAC selezionerà infatti le quattro proposte finaliste che andranno in scena l’11 luglio 2024 al Parco Naturalistico Civita di Cupra Marittima nella serata Kosmos Young. La giuria della finale, composta dai docenti del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, direttori artistici del territorio e giornalisti, proclamerà la proposta vincitrice che entrerà di diritto all’interno del calendario del Teatro Al Parco Festival 2025.