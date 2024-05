CASTEL DI LAMA – Spike Day, domenica 2 giugno torna in Piazza della Libertà il torneo giovanile di pallavolo.

Segue la nota:

«La Polisportiva InConTra A.S.D. (InConTra Volley), con il patrocinio del comune di Castel di Lama, organizza la quarta edizione del torneo Spike Day, che si svolgerà domenica 2 Giugno a Castel di Lama in piazza della Libertà, dalle ore 9.30 alle ore 17.

Il torneo è riservato alle categorie Volley S3 Principianti (anni 2016-2017), Volley S3 I livello (anni 2015-2014), Volley S3 II livello (2013 e 2012) e Supervolley 4 vs 4 (2013, 2012 e 2011). Il programma della manifestazione prevede il ritrovo delle squadre alle ore 9 e l’inizio della prima fase del torneo alle 9.30, per giocare ininterrottamente fino alle 12.30, quando verrà effettuata una sosta per il pranzo. La seconda fase del torneo prenderà il via alle 14.30, per concludersi intorno alle ore 17.30 con la cerimonia di premiazione. Tutte le ragazze giocheranno fino al termine della manifestazione.

Saranno disponibili ampi spazi verdi per le famiglie delle atlete partecipanti e ampi gradoni per godersi in tutta comodità la visuale sui campi da gioco. Possibilità di pranzo presso lo stand dell’organizzazione, ma è gradita la prenotazione. Le iscrizioni dovranno giungere all’indirizzo mail incontravolley@virgilio.it improrogabilmente entro e non oltre martedì 30 maggio alle ore 20. Per informazioni ulteriori contattare il numero 340 8204966 (Valentina) o il numero 349 6117937 (Patrizia). In caso di pioggia il torneo sarà annullato».