ANCONA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Flaminia, alle ore 16:30 circa, di ieri, 12 maggio, per una fuga di gas da una palazzina disabitata.

La squadra VVF ha chiuso i contatori e chiamato i tecnici della rete per la riparazione del guasto.

In via precauzionale la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Presente sul posto anche la polizia locale per la viabilità.