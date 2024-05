Di Walter Del Gatto

ASCIOTI: 6 E’ sembrato più timoroso di altre partite, evita di uscire in diversi traversoni in area piccola, non commette errori di sorta anche perché ben protetto dai compagni.

ZOBOLETTI: 6 Inizia da centrale difensivo per ritornare al suo ruolo originario di terzino, nel bene e nel male fa il suo dovere con qualche sbavatura di troppo ma tutto sommato sufficiente.

SIRRI: 5,5 Il gol subito poteva essere evitato alzando la difesa nell’occasione della percussione di Senesi che arriva indisturbato al limite. Anche in altre occasioni si dimostra meno reattivo permettendo troppo all’Avezzano.

PEZZOLA: 6 Entrato nella ripresa conferma la sua affidabilità chiudendo ogni spazio dalla sua parte.

PAGLIARI: 5,5 Anche oggi evidenzia che la brillantezza della prima parte della stagione viene a mancare con una prestazione ai limiti della sufficienza, dalla sua parte gli avversari sono sembrati molto a loro agio.

CHIATANTE: 6,5 Buona partita per il ragazzo che dimostra innanzi tutto maggiore freschezza atletica rispetto a tutti gli altri, impegno coronato da uno splendido goal con un bel tiro al volo.

BONTA’: 4,5 La sua sostituzione è sembrata la miglior giocata per la nostra squadra che di conseguenza trova la quadratura necessaria per arrivare alla vittoria.

PAOLINI: 5,5 Partita “double face”, con Bontà in campo è sembrato confusionario e spesso arruffone, l’entrata di Martiniello determina quei spazi che lo rendono invece proficuo e interessante.

BARBERINI:5,5 Una buona partita sotto il profilo tecnico meno quello atletico in cui dimostra poca brillantezza fisica e mentale.

SENIGAGLIESI: 5 Tanto fumo poco arrosto, come al solito dimostra inconsistenza negli ultimi 20 metri creando poco e niente.

BATTISTA: 5 E’ sembrato stanco, poco aiutato anche dal compagno di squadra non ha più lo spunto che lo ha contraddistinto per quasi tutto il campionato.

TOMASSINI: 5,5 Oggi “poca roba” corre in ogni dove ma senza incidere ne impensierire in modo sostanziale la difesa avversaria.

MARTINIELLO: 7 E sono 9, si i goal realizzati quest’anno, per lo più entrando nella ripresa, dimostrando sempre tanta generosità ma anche buone qualità tecnico-atletiche.

CARDONI: 6 Subentrato nella ripresa si contraddistingue per alcune buone giocate.

TOURE’: S.V.

SCIMIA: S.V.

MANCINELLI: 6 Il centrocampo della prima parte della gara dimostra poca reattività atletica e non propone sicuramente quella qualità tecnica che il mister si aspettava, l’ingresso di Martiniello cambia la fisionomia della squadra ma tutto ciò sembra un film già visto.

ARBITRO: 6 Tutto sommato dirige una buona gara anche se nel secondo tempo rimane un dubbio per un atterraggio di Paolini che ha fatto gridare al rigore.