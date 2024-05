-SAN BENEDETTO DEL TRONTO-Nel tardo pomeriggio di venerdì 10 maggio 2024 è stato presentato presso la libreria Mondadori di San Benedetto il libro Strategie di business di Alessandro Savino, consulente del lavoro abilitato e formatore presso aziende di tutta Italia in materie come il Controllo di gestione e l’Analisi dei rischi. Savino eroga corsi a tutti i livelli di software aziendali

“Il libro è molto semplice e nasce dal fatto che, facendo docenza, trovo più o meno sempre gli stessi problemi, stesse domande, stesse criticità aziendali, problemi di fiscalità, di liquidità, di controllo, difficoltà nel gestire gruppi e responsabilità e quindi ho detto possiamo offrire delle piccole soluzioni e cercare di affrontare insieme un percorso. Ovviamente il libro non vuole essere risolutivo, non vuole vantarsi di essere la salvezza, la scoperta di tutto però sicuramente lancia un sasso” ha affermato l’autore sottolineando che “quando ci troviamo a nuove sfide dobbiamo cancellare tutto quello che abbiamo in testa, partire da zero. Poi certo che l’esperienza conta ma non può essere ripetuta a nastro”

“La mia mission o meglio quella frase che meglio mi racconta è aiutare l’azienda a migliorarsi, non a migliorare perché migliorare potrebbe andare sulla performance, migliorare sulla performance invece migliorarsi significa crescere come persona, crescere come attività, crescere come impatto sociale” ha continuato Savino

Il nostro autore ha inoltre aggiunto: “Il mondo sta cambiando ed è necessario avere solidi principi che ci permettono di combattere per il bene comune cioè l’economia o va verso il bene comune o ne rimarrà uno solo: è semplice la questione. O l’azienda, la società vanno verso una direzione o altrimenti è impossibile pensare dove c’è qualcuno che tira dall’altra parte. Le politiche aziendali è necessario che viaggino anche verso il bene di chi sta dentro l’azienda perché fare il lavoro che non ci piace si chiama stress fare un lavoro che ci piace significa passione”

l ricavato dell’autore andrà a sostenere il progetto borsa di studio organizzato da Avis Monteprandone Associazione Volontari Italiani Sangue ODV e Fondazione Rosa Maria Novelli e Carlo Sgariglia Onlus