Avezzano – Primi 15 minuti senza la minima emozione con il pubblico locale che incita incessantemente la propria squadra. 25′ azione epricolosa dei locali con la palla che finisce sopra la traversa. Abruzzesi sempre all’attacco con la Samb che si difende con affanno.

Allo scadere del primo tempo, ammonito Sirri per aver fermato con un fallo tattico la ripartenza dei padroni di casa.

Calcio di punizione per l’Avezzano nel primo dei due minuti di recupero nel corso del primo tempo. Il cross è però respinto dalla barriera.

Ammonito Tounkara per fallo su Ascioti, finisce il primo tempo. 0-0.

Al via la ripresa.

Pronti via e l’Avezzano è in vantaggio. Su un contropiede Senesi si fa 40 metri palla al piede incontrastato, Bontà non fa fallo tattico, arriva al limite e calcia in porta col mancino, Ascioti non ci arriva ed è 1-0. (Nella foto in primo piano, l’esatto momento del tiro in porta di Senesi, nessun giocatore rossoblu esce su di lui per contrastarlo).

50′ Fuori Bontà, al suo posto Martiniello.

56′ Martiniello prova a liberare il destro da fuori area, blocca il portiere.

58′ Ammonito Onazi per l’Avezzano. Poco dopo, una bella azione di Battista che però spreca tutto calciando altissimo col destro a giro dal limite.

60′ PAREGGIO SAMB! Gran tiro al volo di Chiatante che la mette sotto l’incrocio di sinistro. Gol bellissimo.

65′ LA SAMB L’HA RIBALTATA: cross da sinistra di Pagliari e Martiniello la spinge in porta con la punta della scarpa. Uno-due micidiale dei rossoblu che rimontano nel giro di 5′.

70′ Calcio d’angolo per l’Avezzano. Libera la difesa rossoblu con Pezzola, appena entrato al posto di Chiatante.

72’Occasione per l’Avezzano cross di De Lorenzo per Ortolini che col piattone la mette a lato di poco.

80′ De Lorenzo prova l’eurogol da 30 metri, alto sopra la traversa.

84′ Angolo per la Samb, se ne occupa Battista, ma la sfera termina direttamente sul fondo.

89′ Angolo Avezzano, che prova il forcing finale, di testa libera Paolini.

90′ Al via il primo dei 5′ di recupero.

90’+5′ Non succede più nulla, la Samb batte 2-1 l’Avezzano e approda in finale. Sfiderà L’Aquila che ha pareggiato 2-2 contro il Roma City, ma ha passato il turno in virtù del miglior piazzamento in classifica. Allo stadio “Dei Marsi” finisce 1-2, i gol di Chiatante e Martiniello ribaltano l’iniziale vantaggio di Senesi.