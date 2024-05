FERMO – È successo nel pomeriggio di ieri, 11 maggio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Monte Giberto per domare un incendio di sterpaglie.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, durante l’intervento della squadra VVF, sarebbe scoppiata una bomboletta di gas abbandonata da ignoti nella vicina vegetazione. Coinvolto un vigile del fuoco, intervenuto sul posto, che è rimasto stordito, con problemi all’udito.

Trasportato subito in ospedale, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Non si sono riscontrate ustioni né lesioni interne.