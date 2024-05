CUPRA MARITTIMA – Il candidato sindaco Alessio Piersimoni della lista civica “SiAmo Cupra” presenta la sua squadra ai cittadini cuprensi.

I nominativi formalizzati sono: Lucio Spina, agente di commercio; Eleonora Sacchini, operatore sportivo e sociale; Fausto Giovanni Imberti, pensionato ex dirigente e consulente d’azienda; Daniela Luciani, funzionaria Regione Marche; Stefano Brutti, architetto; Anthony Cannella, titolare di un’attività nel settore automobilistico; Remo Lelli, ingegnere gestionale; Donatella Giudici, istruttrice fitness; Massimiliano Sgrilli, farmacista; Mirella Crescenzi, pensionata ex dipendente presso uno studio commerciale; Domenico Bonatesta, pensionato ex Primo Luogotenente della Guardia Costiera; Eliana Ameli, storica dell’arte restauratrice e responsabile servizi educativi Musei di Fermo.

A partire da martedì 14 maggio ore 21.15 presso il Ristorante Anita, inizieranno gli incontri già calendarizzati nei vari quartieri con i cittadini, i commercianti, le Attività produttive e le Associazioni del territorio.