CUPRA MARITTIMA – L’incontro si realizza al fine di promuovere nuove strategie di sviluppo e innovazione dei Centri commerciali naturali delle Marche. La Regione, attraverso un bando Fesr 2021-2027, cofinanzia gli investimenti promossi da aggregazioni di imprese commerciali, artigianali, turistiche e di servizio di una stessa area della città. L’obiettivo è quello di rivitalizzare il territorio comunale con interventi che incentivino una presenza commerciale di qualità, capace di attrarre l’interesse turistico e culturale del luogo.

L’intervento di lunedì al Comune punta a rivitalizzare la competitività economica del centro urbano e non solo, supportando le imprese ed elargendo un contributo economico. Possono partecipare al presente Bando in forma associata almeno tre imprese appartenenti ai seguenti settori: commercio al dettaglio in sede fissa; somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti…); artigianato artistico e di qualità.

Questa iniziativa mira altresì a supportare le imprese nei processi di cambiamento e innovazione digitale e tecnologica necessari ad affrontare la trasformazione dei mercati nonché le nuove tendenze nei comportamenti dei consumatori.

L’obiettivo è quello di rivitalizzare il territorio comunale con interventi incentivanti una progressiva e crescente presenza di attività di “qualità” in grado di attrarre l’interesse turistico e culturale del luogo.