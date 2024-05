ASCOLI PICENO – Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nei giorni scorsi, a conclusione di attività investigativa, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montegiorgio (FM) sono riusciti ad individuare il proprietario del cane di razza Pitbull, che sfuggito alla custodia del proprietario, ha azzannato un cane di piccola taglia a passeggio con la sua proprietaria uccidendolo.

Nel tentativo di soccorrere il suo piccolo cane anche la proprietaria è rimasta ferita ed è dovuta ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Sant’Elpidio a Mare da dove è stata successivamente dimessa.

Per i fatti accertati, i militari contestavano al proprietario del Pitbull l’omessa custodia e malgoverno di animali, art.672 del Codice Penale, nonché redigevano una annotazione alla Procura della Repubblica di Fermo. Il proprietario del Pitbull ora rischia un procedimento penale per lesioni personali soggetto però a querela di parte. In proposito si ricorda che a prescindere dal tipo di razza e di dimensioni è importante effettuare una corretta educazione dell’animale per evitare comportamenti aggressivi e adottare le necessarie cautele di prevenzione, quali l’uso del guinzaglio, soprattutto nelle aree urbane ed aperte al pubblico.