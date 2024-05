AVEZZANO – Tornano a disposizione, dopo la squalifica, Filippini, Golia e De Silvestro mentre mister Pagliarini ritrova il suo posto in panchina, espiate le 3 giornate di squalifica (una condonata dopo il ricorso). E’ il colpo d’occhio di metà settimana, nell’ambiente biancoverde, in vista del big match di domenica prossima contro la Sambenedettese, valido come semifinale play off. Squadra carica, permeata dalla fiducia e votata alla fatica anche nell’allenamento di oggi ai Marsi, sotto l’occhio vigile dei tifosi più assidui che attendono il primo spareggio con la Samb con comprensibile trepidazione.

“Ciò di cui sono contento”, dichiara Pagliarini, “è l’empatia scattata coi i ragazzi e l’essere riuscito a stabilire un rapporto di correttezza professionale e umana con loro. A Sora, dopo la rimonta, abbiamo gioito insieme, è stato una condivisione corale di una buona prestazione. La loro disponibilità della squadra è totale e mi consente di scegliere il meglio di volta in volta. Dopo le 4 vittorie consecutive c’è la Samb, squadra forte e ben organizzata con diversi elementi di valore come Arrigoni e Pagliari, solo per fare due nomi. Noi giocheremo come sempre, senza snaturarci, e alla fine tireremo le somme”. Di calcoli e ipotetici atteggiamenti speculativi Pagliarini non vuol sentir parlare, anche se la squadra parte da un vantaggio.

“E’ vero, passeremmo anche col pareggio ma sono considerazioni che non rientrano nella mia idea di calcio. Scenderemo in campo per vincere, anche se va ricordato ogni volta che spesso la differenza la fanno i dettagli. Spero nel massimo risultato per la società che ha puntato su di me e per i tifosi che mi ripagano ogni giorno con affetto e stima”

Si gioca alle ore 17. L’inizio gara con la Samb è stato spostato dalle 16 alle 17 per esigenze logistiche legate alla partenza del giro d’Italia che interesserà, oltre a molte strade della città, alcune aree urbane a ridosso dello stadio dei Marsi.