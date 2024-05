Oggi, 10 maggio 2024, al salone Internazionale del libro di Torino alle ore 16.45 nello stand della Regione Marche, Giancarla Perotti, presenta il suo ultimo libro: Maritain. Educazione integrale per un umanesimo integrale. Dialoga con l’autrice la dottoressa Paola Sturba funzionario del Consiglio della Regione.

Giancarla Perotti, teologa, filosofa, saggista, poetessa ed esperta in diversi ambiti. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo un saggio sui matrimoni islamo-cattolici Sposare un musulmano. Aspetti sociali e pastorali e insieme a Silvio Ferrari, docente di Diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università di Milano, oltre che docente presso l’Università Cattolica di Lavonio, l’Università di Strasburgo e la Facoltà di Teologia di Lugano, I matrimoni islamo-cattolici in Italia. Altre pubblicazioni, Amore e giustizia nel pensiero di Jacques Maritain, Giuseppe lo sposo di Maria. Nelle scritture canoniche, negli apocrifi e nei Padri della Chiesa, Le guarigioni di Gesù e i nuovi guaritori newagers, quest’ultimo pubblicato un anno fa, molto apprezzato è stato presentato in diverse città. In AA. VV., Educazione alla cittadinanza digitale, in Educazione e Costituzione: cittadinanza Glabale e Sostenibilità, ha scritto l’ultimo capitolo sull’educazione alla cittadinanza digitale.

Giancarla Perotti è Docente di Didattica alla Facoltà Teologica di Ancona e di Storia delle religioni alla Scuola di Formazione Teologica di San Benedetto del Tronto. Formatrice di formatori in particolare di Educazione civica e Cittadinanza globale.

Sintesi questa, della biografia della professoressa che ci fa piacere citare in quanto persona sempre dedita allo studio, alla cultura e al volontariato, fondando associazioni orientate al bene della persona e al bene della comunità, come il Centro Ricerche Personaliste Raïssa e Jacques Maritain ed è stata una dei soci fondatori del G.R.I.S. Nazionale. Impegnata nella pastorale familiare sedici anni come responsabile dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare e sette anni come referente della Commissione Regionale.

Il suo saggio, uscito a fine aprile, è stato selezionato dal Consiglio Regionale delle Marche per partecipare alla XXXVI edizione dell’appuntamento torinese che si svolgerà dal 9 al 13 maggio dal tema Vita immaginaria.

“Ringrazio la Commissione del Consiglio della Regione Marche per aver selezionato il mio saggio sull’educazione secondo il pensiero di Maritain a partecipare al Salone Internazionale del libro di Torino. Occasione questa per riflettere non solo sul pensiero di Maritain e in particolare sulla categoria dell’educazione, ma anche un momento per ripensare la cultura marchigiana e in particolare la filosofia maritainiana che nella nostra regione Marche è stata molto apprezzata”. Continua la professoressa Perotti: “Questo lo dimostra il contenuto di due quaderni del Consiglio Regionale delle Marche dedicati a Maritain: Il pensiero di Jacques Maritain. Il filosofo e le Marche (2018) e Le Marche e Jacques Maritain. Personalità marchigiane e istituzioni maritainiane: una ricognizione (2020), scritti dal Professor Giancarlo Galeazzi filosofo marchigiano. Nel primo libro di oltre 500 pagine sono contenute le fonti riguardo la presenza culturale in tutto il territorio marchigiano e delle molteplici istituzioni intitolate al filosofo. In questi due testi è stato scritto quanto nelle Marche è stato fatto in eventi, fondazioni di centri culturali, di associazioni e di scritti sulla filosofia maritainiana”.

Giancarla Perotti, insieme ad altri scrittori e promotori di questa filosofia sono stati citati in questi due quaderni della Regione, ed è stato anche citato il Centro Ricerche Personaliste Raïssa e Jacques Maritan, fondato e tutt’ora diretto dalla professoressa Perotti. Nella nostra terra marchigiana è evidente, da sempre la dedizione per la cultura in tutte le sue forme, infatti il claim dello stand che è appunto Marche. Dono dell’infinito, evidenzia il collegamento a una vita immaginaria tema, del salone internazionale di Torino di quest’anno.