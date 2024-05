SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in programma a San Benedetto un incontro dal titolo “Come percepiamo i cambiamenti climatici“, organizzato dall’ associazione Auser, tramite i territoriali delle province di Fermo e di Ascoli Piceno, cui sono invitati cittadini, istituzioni e tutti i soggetti del terzo settore, in particolare del mondo del volontariato.

L’incontro si terrà sabato 11 maggio, alle ore 10, al Circolo dei Pescatori di San Benedetto e poi domenica 12 maggio, sempre alle ore 10, presso la Sala Imperatori di Porto San Giorgio.

Il tema è attuale e fortemente sentito da tutti i cittadini e l’iniziativa vuole promuovere comportamenti di cooperazione e di solidarietà tra generazioni e sviluppare collaborazioni con istituzioni, soggetti del terzo settore e aziende locali per prepararci al futuro che ci attende.

L’Auser, associazione finalizzata all’invecchiamento attivo e al dialogo intergenerazionale, vuole interrogarsi sulle generazioni che sono destinate a pagare di più questo cambiamento e lo fa intervistando alcuni esperti: la dottoressa Olga Silvestri, il dottor Massimiliano Fazzini, il dottor Ernesto Azzurro e la dottoressa Sonia Capeci, quest’ultima nel ruolo anche di Presidentessa dell’Auser Territoriale della Provincia di Fermo, che coordinerà, insieme all’ingegnere Franco Laganà, Presidente dell’Auser Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno, gli interventi in programma. Gli interventi saranno i seguenti: “Buone pratiche internazionali di adattamento climatico” (O. Silvestri), “Descrizione del fenomeno climatico e misure di adattamento” (M. Fazzini), “Evoluzione geologica del Mare Adriatico” (S. Capeci) e “Mar Mediterraneo e impatti climatici” (E. Azzurro). Parteciperanno all’incontro anche gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto Alberghiero di San Benedetto, l’Università Popolare Auser Uplea di Ascoli Piceno, l’Associazione Auser Pescatori Sanbenedettesi, i Circoli culturali Auser Ponterotto di San Benedetto e Auser Feronia di Porto San Giorgio. Sarà possibile lasciare spunti di riflessione e idee su attività da realizzare nel territorio per mettere in campo il cambiamento climatico in maniera propositiva, sostenendo anche le attività dell’associazione.