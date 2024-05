SAN BENEDETTO – SAMB CALCIO A 5 2-1 REAL FABRIANO

«Tra le mura amiche di un PalaSpeca gremito la Samb non delude le aspettative e stacca il ticket per la semifinale playoff, archiviando la pratica Real Fabriano non senza sofferenze.

I numerosi presenti infatti hanno assistito a una partita molto equilibrata, con gli ospiti ben messi in campo e bravi a neutralizzare le offensive rossoblù anche grazie alle parate efficaci del proprio portiere Lacchè. I pagliacci poi, in chiusura di primo tempo trovano anche il vantaggio con un calcio di punizione di Giacometti che si è depositato beffardamente in rete passando sotto le gambe di Colletta: è con gli ospiti avanti che si chiude la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo invece è per lo più di marca sambenedettese, che colpisce tre legni con Cancrini, Dell’Oso e Piccinini e riesce, dopo un pressante forcing, prima a raggiungere il pareggio con una magia di Firmani e poi, sempre con il Sommelier, a mettere il muso avanti e a ribaltare la situazione. Grande gioia dunque per i ragazzi di mister Bollettini, che si giocheranno la semifinale settimana prossima contro la vincente tra Acli Mantovani C5 e Amici del Centro Sportivo».