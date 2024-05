SAN BENEDETTO – «Amministrazione indolente, si scrolli di dosso il torpore per iniziare un percorso condiviso e trasparente»: Alessandro Marini, Presidente del Circolo Nord del Partito Democratico locale, ha commentato così la vicenda relativa al progetto di riqualificazione del Campo “Ciarrocchi”. La provocazione dell’esponente Dem: «Massi avrebbe dovuto organizzare spettacoli di burlesque prima delle partite per farsi ascoltare».

Segue il comunicato:

«Brutta stirpe quella degli ignavi, tanto da non meritare nemmeno un posto nell’inferno dantesco e venire parcheggiati nell’Antinferno.

Senza voler entrare nella querelle tra il presidente della Sambenedettese Massi e quello del Maggioni Zoboletti, per quanto la scomposta uscita di ieri di quest’ultimo sembra avere tutti i contorni di una excusatio non petita e la questione relativa ai mancati canoni riscossi dall’Amministrazione andrebbe sanata, soprattutto a fronte di richieste di investimenti, quello su cui vorremmo soffermarci è il punto fondamentale, ovvero l’indolenza dell’Amministrazione comunale nei confronti del progetto di riqualificazione presentato per il Ciarrocchi.

Dalle prime interlocuzioni alla presentazione del progetto sono passati moltissimi mesi, i quali sono a nostro avviso tempo sufficiente per far sì che finalmente la discussione venga affrontata davanti tutta la città nella sua sede più naturale, ovvero il Consiglio Comunale.

Le parole del Sindaco, nel goffo tentativo di metterci la solita pezza, sfociano nell’ovvio quando lo stesso afferma che lo spostamento della tribuna al Mandela e la riqualificazione del Ciarrocchi siano progetti diversi e non con lo stesso impatto.

Senza voler ribadire la necessità di un trattamento uniforme per tutte le realtà, visto proprio l’impatto e l’importanza di quanto prospettato al Ciarrocchi per il privato, il quartiere (o meglio la città tutta) e la Sambenedettese Calcio occorrerebbe scrollarsi dal torpore che sembra essere la costante che caratterizza questa Amministrazione e iniziare un percorso condiviso e trasparente, che affronti benefici, rischi, punti di forza e debolezza.

Anche perché ci sono alcuni aspetti, come l’applicazione o meno dell’articolo 5 che configurerebbe l’interesse pubblico che andrebbero discussi e affrontati in maniera puntuale davanti tutta la città e non solo, forse, in maggioranza.

Nell’augurarci che al più presto la situazione venga portata in Consiglio per essere sviscerata pubblicamente, rimaniamo col dubbio che il grosso limite del progetto presentato dal progetto Massi sia rappresentato dal non aver garantito spettacoli di burlesque al posto della diffusione di “Nuttate de lune” prima delle partite casalinghe della Samb. Avrebbe avuto, probabilmente, la strada spianata».