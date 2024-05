SAN BENEDETTO – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa giunta stamane, 9 maggio, in redazione, da parte dell’assessore allo Sport e Turismo Cinzia Campanelli.

Ritengo utile fornire un mio contributo al dibattito che si è aperto, con toni non sempre appropriati, sulle proposte di rigenerazione dell’impiantistica sportiva cittadina.

La norma che disciplina la rigenerazione, ristrutturazione e la gestione degli impianti per lo sport è entrata in vigore il 1° gennaio 2023: si tratta dunque di una novità che, come si può intuire, investe aspetti di carattere urbanistico, economico – finanziario e tecnico estremamente complessi.

Il Comune ha iniziato a ricevere idee progettuali di privati per investimenti in impianti di proprietà comunale in attuazione di questa legge ed in diversi casi si devono andare a sanare questioni stratificate negli anni in cui nessuno aveva mai messo le mani finora.

Si tratta di una grande mole di lavoro e proprio per procedere in maniera lineare e celere l’assessorato allo Sport costituirà un gruppo di lavoro ad hoc composto da tecnici delle diverse Aree coinvolte con il compito di esaminare dettagliatamente le eventuali proposte sotto i diversi e complessi profili, con la consapevolezza che questa innovazione legislativa può costituire una grande opportunità per riqualificare e potenziare la dotazione di impiantistica sportiva di San Benedetto.

E’ iniziato un percorso di interlocuzioni con i soggetti proponenti al fine di arrivare a una sintesi che contemperi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, la legittima esigenza del privato di rientrare degli investimenti prospettati in un arco ragionevole di tempo con quella, per noi prioritaria, di tutelare l’interesse pubblico e il patrimonio comunale.

Per quello che riguarda il futuro del campo sportivo “Ciarrocchi”, stiamo esaminando con grande attenzione e interesse il progetto presentato dalla società che, per la sua complessità e impatto, necessita di valutazioni non di poco conto.

Torneremo a confrontarci, ad esaminare il merito delle proposte progettuali con l’unico fine di arrivare ad una soluzione che soddisfi tutte le esigenze, sempre nel perseguimento dell’interesse pubblico.

Pensiamo che le polemiche e il clima di frizioni non aiutino a sviluppare questo confronto ma portino con sé il rischio di generare nei cittadini sconcerto e una distorta percezione dei fatti, oltre che determinare un rallentamento del lavoro che con fatica si sta portando avanti.

L’Assessore allo sport e turismo

Cinzia Campanelli