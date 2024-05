L’AQUILA – Il personale del Posto Polfer di Avezzano ha proceduto ad indagare in stato di libertà un cittadino italiano per il reato di danneggiamento avvenuto a bordo del treno regionale Cassino-Avezzano.

In particolare il ragazzo ha asportato il vetro di una porta della carrozza in composizione al treno, gettandola poi dal finestrino del treno in corsa. Alla fermata successiva sarebbe sceso dal treno, insieme ad un altro gruppo di ragazzi presenti al momento del danneggiamento.

Alla scena hanno assistito alcuni viaggiatori che sono stati ascoltati dal personale Polfer come testimoni. A seguito di indagini si è giunti all’identificazione dell’autore materiale del reato.