FANO – È stato l’arenile del lido di Fano a fare da sfondo alla 2^ Tappa del Trofeo Filippi Beach Sprint 2024, la nuova specialità olimpica del canottaggio costiero che farà il suo ingresso ufficiale ai Giochi di Los Angeles 2028.

Molte le prove di qualificazione che si sono disputate sabato 4 maggio con l’obiettivo di andare a comporre le linee di partenza di semifinali e finali di domenica 5 maggio. In gara ben 220 atleti tra i quali anche equipaggi da Austria, Croazia, Egitto e Svezia che hanno scelto Fano per testare la propria condizione fisica, sfidando i migliori atleti italiani.

Le condizioni del mare, il forte vento e l’altissimo livello dei canottieri presenti all’evento, organizzato dal Club Nautico Fanese, ha reso davvero avvincenti i time trials e tutte le sfide ad eliminazione diretta.

La Lega Navale Italiana di San Benedetto è presente all’appuntamento con 7 giovani atleti. Promettente la prestazione del doppio femminile Under 19 di Chiara Capponi e Silvia Paci tra le più giovani in acqua e alla prima esperienza in gara in questa disciplina. Le atlete riescono ad approdare alla finale B concludendo la loro corsa al quarto posto.

Gli altri equipaggi schierati dalla LNI di San Benedetto:

Doppio maschile Under 19 – Castori Aurelio, De Angelis Edoardo;

Doppio Senior Maschile – Capriotti Massimiliano, Travaglini Davide;

Quattro Under 19 Mix – Capponi Chiara, Paci Silvia, Lavanna Martino (Montefeltro), Rosati Valentino (Montefeltro), Capriotti Massimiliano – Timoniere;

Quattro Under 19 Mix – Chiavaroli Giovanni (LaPescara), Lelli Benedetta, Pesce Pier Silvio (LaPescara), Tacconelli Alice (LaPescara), Paolini Simone – Timoniere (LaPescara).

La squadra, guidata da coach Gianni Meo, dovrà ora impegnarsi a fondo per perfezionare la tecnica in vista della terza tappa di Lignano Sabbiadoro e dei Campionati Italiani che si terranno a Pescara a fine agosto.