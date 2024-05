SAN BENEDETTO – Nella riunione del 7 maggio la Giunta ha approvato le seguenti delibere:

– gli indirizzi per l’attivazione delle procedure di sponsorizzazione finalizzate a sostenere la realizzazione degli eventi strategici per il 2024 e ulteriori eventuali progetti che gli sponsor vorranno proporre all’Amministrazione comunale;

– la proposta di sponsorizzazione e il relativo progetto da parte della ditta Ghiochiarredo srl per la fornitura di colonnine per la manutenzione delle biciclette per un valore complessivo di € 8.540,00;

– una variazione agli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2024-2026 necessaria a fronte di richieste di pagamento superiore a quanto stimato;

– la prima tranche per il 2024 dei contributi elargiti dal Comune a sostegno di progettualità sociali per un importo complessivo di € 29.000,00;

– una richiesta di rimborso delle spese legali da parte di un dipendente dell’Ente;

– gli indirizzi per l’adozione da parte dell’Ente della Carta Etica dello Sport Femminile per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere proposta da Soroptimist International e dall’Associazione Nazionale Atlete – ASSIST;

– una variazione in via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2024-2026 necessaria in seguito alla delibera del Comitato dei Sindaci riguardante la gestione delle spese del personale dell’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale;

– un prelevamento dal fondo rischi contenzioso necessario a fronte di una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno;

– il programma di manifestazioni in ambito sportivo e turistico e l’erogazione di un totale di € 50.850,00 necessari a sostenere, tramite contributi, la realizzazione delle iniziative.