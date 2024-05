GROTTAMMARE – La Neos ha incontrato i ragazzi dell’Istituto Locatelli di Grottammare

Durante l’incontro moderato da reporter di reazione Emanuele Ferretti i ragazzi hanno potuto conoscere più da vicino la compagnia aerea Neos una delle tre compagnie aeree italiane una compagnia che ha 23 anni di storia ed è considerata tra le più importanti d’Italia.

Dopo una iniziale presentazione della compagnia I ragazzi hanno avuto modo di vedere quali sono le professionalità richieste dalla Neos conoscendo direttamente alle persone che all’interno ci lavorano.

In un secondo momento ai ragazzi è stata data l’opportunità di provare alcune situazioni a cui si trova a far fronte agli assistenti di volo quali ad esempio indossare una maschera per spegnere un piccolo incendio o spiegare come si allacciano la cintura di sicurezza su un aereo.

La fase finale dell’incontro è stata dedicata a una vera e propria sessione di reclutamento, sessione in cui ai ragazzi è stata data l’opportunità di fare una vera e propria applicazione con la compagnia e di essere valutati dal team di reclutamento presente oggi al Locatelli.

Grande soddisfazione è stata mostrata dal corpo docente dell’Istituto Locatelli in primis dalla preside Miriam persico che è rimasta entusiasta dal lavoro svolto durante questa sessione.

Entusiasmo è stato dimostrato anche dal team della Neos che ha potuto conoscere questa fiore all’occhiello dell’Istruzione marchigiana e ha potuto conoscere più da vicino il piceno con le sue bellissime spiagge.