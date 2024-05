MARCHE – Visita in Regione questo pomeriggio, 8 maggio, per la Yuasa Battery Grottazzolina. La squadra di pallavolo maschile è reduce da un importante risultato ottenuto appena due settimane fa: la promozione in Superlega per la prima volta nella storia della società e, per la prima volta della storia della pallavolo italiana, di una realtà di 3000 abitanti come il paese fermano.

Ad accogliere il gruppo, allenato da Massimiliano Ortenzi ed accompagnato da tutto lo staff tecnico e dai dirigenti della società sportiva M&G Scuola Pallavolo di Grottazzolina, sono stati il presidente della Regione e l’assessore allo sport che si sono complimentati per il traguardo raggiunto nella massima serie del campionato italiano maschile di pallavolo, che ogni anno è organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la Fipav. Presenti anche dirigenti nazionali della Federazione italiana pallavolo e il presidente del Coni Marche.

Per l’occasione è stato rimarcato il valore dello sport quale fattore di sviluppo, di inclusione, veicolo di promozione del territorio e la sua importanza per lo spirito delle comunità, specialmente per quelle piccole, quali Grottazzolina: una realtà viva che dimostra come si possa arrivare a toccare le mete più alte con l’impegno e la tenacia.