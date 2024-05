Della cultura del dono abbiamo dialogato con il presidente dell’associazione Avis del Comune di Monteprandone, Marcello Fratini, durante la quattordicesima puntata di Culturando. L’Avis, infatti, Associazione volontaria italiani sangue, svolge attività di promozione e sensibilizzazione alla donazione del sangue, diffonde i valori del dono e della solidarietà nelle scuole, organizza eventi culturali e aggregativi, promuove sani stili di vita collaborando attivamente con le altre associazioni presenti sul territorio e con l’Istituto Comprensivo IC di Monteprandone. Organizza eventi di carattere culturale, ricreativo e sportivo contribuendo all’aggregazione sociale del territorio. Ad oggi conta circa 500 soci donatori attivi.

“La nostra associazione è nata l’8 maggio del 2011 su invito dell’Avis provinciale di Ascoli Piceno e del Comune di Monteprandone. È nata insieme ad altre Avis locali proprio per far sì che ci sia una presenza capillare all’interno del territorio e il fine è quello di promuovere la donazione del sangue, di sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma” ha affermato il dottor Fratini sottolineando come “oggi non è facile parlare di dono ma quando si parla di vita e di poter salvare o migliorare la vita di una persona certo che la cultura del dono entra nel cuore della gente e si fa strada nel loro cuore”.

Un aspetto molto importante è quello di educare i bambini e giovani fin da piccoli al dono a all’altruismo perché “ il bambino che riesce a riconoscere il valore del dono, il valore del rispetto dell’altro, il valore del rispetto per la vita sin da piccolo porterà sempre questi concetti nella sua vita e sarà il futuro donatore, sarà il futuro amministratore magari e quindi è importante sin da piccoli trasmettere questi concetti ai bambini perché possano metterli in pratica con gli amici da subito e in futuro”