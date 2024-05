CALTANISSETTA – Per il suo racconto Ombre di primavera Sofia Di Filippo, studentessa della classe 3B del Liceo Scientifico Statale “B. Rosetti” di San Benedetto, è stata premiata all’VIII edizione del Concorso Letterario Nazionale “Sicilia, cornice di senso”, riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado italiane, a cura del Liceo Classico e Linguistico Statale Ruggero Settimo di Caltanissetta, in collaborazione con l’Università Kore di Enna, il Comune di Caltanissetta e la Casa Editrice Sellerio.

La qualificata giuria del premio, presieduta dallo scrittore Santo Piazzese, autore di romanzi editi Sellerio, ha selezionato il testo di Sofia Di Filippo nella rosa di quelli elaborati dai dieci studenti, giunti lo scorso 18 aprile nella città siciliana per dare vita alla fase finale del premio. A febbraio si era svolta in presenza, presso i locali del Liceo Rosetti, la prova selettiva d’istituto, cui avevano aderito otto studenti del Laboratorio di scrittura, coordinato dalla professoressa Adelia Micozzi.

In quattro ore, con spunto per la creazione narrativa un’immagine scattata dalla fotografa Mara Ribrizzi, gli studenti hanno elaborato i loro testi tra cui è emerso quello di Sofia Di Filippo che è quindi risultata fra i dieci finalisti. Questi, giunti da varie scuole italiane, si sono incontrati nella città di Caltanissetta, presso il Liceo Classico e Linguistico Statale Ruggero Settimo, nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2024.

Sofia Di Filippo è stata accompagnata dalla professoressa Micozzi, quale referente del progetto, come previsto dal regolamento del concorso, ed è stata ospitata presso la famiglia di una studentessa dello stesso Liceo. Nella fase finale Sofia si è classificata seconda, vincendo un premio di 300 euro messo a disposizione dalla famiglia di Filippo Collerone, il ragazzo a cui è dedicato il concorso. Durante la permanenza di due giorni nell’isola la rappresentanza del Rosetti ha partecipato alle iniziative organizzate per il Premio, che hanno permesso di conoscere meglio la realtà storica e culturale della città siciliana e di consolidare un rapporto già avviato poiché anche nella precedente edizione uno studente del Liceo sambenedettese, Dario Piemontese, è stato finalista del Premio, pur senza rientrare nella terna vincitrice.

Per Sofia Di Filippo si è trattato di “una notizia inaspettata che mi ha portato a vivere un’esperienza veramente indimenticabile. Sono subito stata accolta dalla famiglia che mi avrebbe ospitato per quei giorni. La ragazza, Benedetta, e la sua famiglia sono stati veramente gentili e così anche i suoi amici. Insieme abbiamo visitato la ‘città delle donne’ – questo significa il nome della loro cittadina – e abbiamo potuto ammirare i meravigliosi interni della cattedrale della città. Ho particolarmente apprezzato anche la mostra fotografica di Mara Ribrizzi, autrice della foto da cui abbiamo preso ispirazione per scrivere il nostro testo. Interessante è stato anche l’incontro con lo scrittore Santo Piazzese, giallista palermitano e membro della giuria del concorso letterario. L’esperienza si è poi conclusa venerdì 19 aprile quando finalmente ho potuto conoscere i finalisti di tutta Italia: Pisa, Oristano, Mussomeli, Palermo, Locri e Napoli. Dopo le prime presentazioni, abbiamo assistito alla premiazione che ha visto anche me sul podio. Inizialmente incredula, mi sono poi diretta verso i parenti di Filippo Collerone, il ragazzo a cui è dedicato il concorso, emozionata e orgogliosa. Penso che il fatto di essere arrivata seconda sia solo la punta dell’iceberg di ciò che ho vissuto, per me la vera vittoria è stata far parte di un mondo diverso dal mio anche se per pochi giorni”.

Sull’evento, che qualifica ancora una volta l’attività svolta nel Laboratorio di Scrittura Creativa, registriamo anche il commento della professoressa Adelia Micozzi: “È stata un’esperienza piena di emozioni e di incontri. Oltre alla grande soddisfazione dell’esito finale che vede la studentessa premiata, siamo tornate a casa arricchite dalle persone incontrate e dai magnifici luoghi su cui i nostri occhi si sono posati, dal viaggio in aereo, alla città di Catania, alla terra in parte ancora desolata che circonda Caltanissetta e a tanta storia di arte e di umanità che traspare da ogni angolo di questa terra antica”.

La Dirigente Scolastica Stefania Marini ha espresso alla studentessa e alla docente coinvolte il suo apprezzamento, sottolineando la forte valenza formativa delle attività di scrittura e delle esperienze che portano gli studenti a vivere la scuola attraverso il vitale confronto con realtà diverse.