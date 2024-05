MOMBAROCCIO (PU) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, 7 maggio, a Monbaroccio, lungo la SP 26, per un pullman turistico che è rimasto in panne in una curva stretta.

La squadra VVF giunta sul posto, ha imbracato il mezzo e sollevato con l’autogru la parte posteriore del pullman riportandolo a centro strada per consentirgli di ripartire.

Nessun problema per gli occupanti.

Sul posto anche i carabinieri.