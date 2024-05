GROTTAMMARE – Lo Sporting Grottammare sta scrivendo una pagina importante nel calcio a 5 provinciale di Ascoli Piceno, ad un passo dal traguardo ambito della Serie C2. Dopo una stagione regolare culminata con il terzo posto in classifica, la squadra ha fatto il suo ingresso nei playoff con un’impressionante vittoria contro il Piceno United Mmx.

Nel primo playoff disputato la scorsa settimana, lo Sporting Grottammare ha dato spettacolo nella palestra ITG di Grottammare, superando il Piceno United Mmx con un risultato di 6-2.

Una partita dominata dalla determinazione e dalla classe del capitano Deogratias, autore di una tripletta, insieme ai gol di Di Berardino, Langiotti e Rosati. Questa vittoria non solo ha consolidato il percorso vincente della squadra, ma ha anche alimentato le speranze e l’entusiasmo dei tifosi grottammaresi.

Il presidente Pasqualino Santori ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi dei risultati finora ottenuti dalla nostra squadra, dalla conquista delle fasi finali di coppa a gennaio le “Final Four” alla finale dei playoff di oggi. I nostri ragazzi hanno dimostrato grande dedizione, talento e determinazione nel raggiungere questi obiettivi. La vittoria nel primo playoff è stata un momento emozionante per tutti noi, ma ora ci concentriamo sulla prossima sfida contro la Futsal Vire Geosistem. So che i nostri giocatori sono pronti a dare il massimo e a portare a casa un’altra grande vittoria per la nostra città e per tutti i nostri sostenitori“.

Ora, con gli occhi puntati sul prossimo incontro, lo Sporting Grottammare si prepara a sfidare la Futsal Vire Geosistem, squadra che si è classificata al secondo posto nel campionato provinciale. L’incontro è fissato per venerdì 10 maggio ore 20.45 presso la palestra località Monterocco, al Palasport Ezio Galosi di Ascoli Piceno. Sarà una partita cruciale, ma la determinazione e il talento della squadra grottammarese cercherà di conquistare una vittoria che permetterebbe alla squadra di fare il salto di categoria.

I numeri di questa stagione raccontano la storia di uno Sporting Grottammare inarrestabile: la squadra messa a disposizione dal direttore Sportivo Simone Pomili al mister Davide Fanesi racconta 34 partite disputate, 180 gol segnati e soli 96 subiti.

Un vero spettacolo di calcio a 5, con 19 giocatori diversi che hanno lasciato il segno in prima squadra e l’esordio promettente di due giovani talenti della juniores. Lo Sporting Grottammare non è solo una squadra, ma una vera e propria realtà nel panorama sportivo locale. Da oltre dieci anni promuove attività di calcio a 5, tesserando ad oggi ben 180 atleti.

Ogni partita è una dimostrazione del loro impegno e della loro passione per lo sport, e la Serie C2 rappresenterebbe il giusto riconoscimento per gli sforzi compiuti negli ultimi anni, soprattutto dopo il periodo difficile post covid.

Per ulteriori informazioni sulla partita e sugli ultimi aggiornamenti sulla squadra, vi invitiamo a seguire i canali ufficiali dello Sporting Grottammare e a unirvi al coro di sostegno per i ragazzi.