CUPRA MARITTIMA – Esce in tutte le sale italiane, e sarà anche al cinema Margherita di Cupra Marittima a partire da giovedì 9 maggio, l’atteso film sul celebre, e allo stesso tempo misterioso, cantante napoletano Liberato.

Il cinema Margherita ha anche in serbo una sorpresa per gli spettatori che saranno presenti alla proiezione della prima, giovedì 9 maggio alle ore 21, ovvero sarà ospite l’animatore marchigiano, sambenedettese di adozione, Francesco Pesiri. Pesiri ha collaborato all’animazione di questo film come Clean-Up artist, sotto la supervisione di Giuseppe Squillaci e LRNZ, un progetto innovativo per l’Italia di cui parlerà in questa occasione.

“Il Segreto di Liberato”, film diretto di Francesco Lettieri e Giorgio Testi con l’animazione diretta da Giuseppe Squillaci e LRNZ, è un documentario incentrato su Liberato, l’artista partenopeo dall’identità ignota. La sua carriera musicale ha avuto inizio nel 2017 grazie alla sua musica che fonde la tradizione neo-melodica napoletana, l’R&B e l’elettronica con alcune influenze hip-hop. Di lui non si sa nulla, si ignora perfino il viso, al suo posto, però, si conosce il suo simbolo: una rosa. Tra le poche esibizioni, che sono rimaste nella storia, ci sono Rotonda Diaz a Napoli, il C2C a Torino, Milano Rocks all’Ippodromo di San Siro e il Rock a Roma, dove si sono riunite venticinquemila persone. Non solo in Italia, ma anche all’estero, dove si è esibito a Barcellona, Berlino, Parigi e Londra, il suo nome ha acquisito notorietà.

Francesco Pesiri è nato ad Ancona nel 1997 ed è cresciuto a San Benedetto. Durante gli anni di liceo classico, si è appassionato al mondo del cinema tramite i corsi di formazione di Officine Mattòli e del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove ha studiato sceneggiatura, critica, regia e storyboard. Dopo il corso di Laurea in Lettere Moderne all’Università di Pisa, ha iniziato il percorso per diventare sceneggiatore per il cinema live-action e si è trasferito a Torino dove ha studiato illustrazione, disegno e animazione presso l’Istituto Europeo di Design (IED Torino). Dopo un breve periodo lavorativo da illustratore, si è specializzato in animazione 2D tramite un Master presso IED Milano, dove, insieme ad Emilio Giacomelli, ha realizzato il corto di tesi “Clinical Lycanthropy”, che nel corso del 2023 ha ottenuto oltre 15 candidature a festival internazionali e ha vinto come miglior corto animato ai Prisma Awards di Roma e al Phlegraean Film Festival di Napoli, oltre al premio ItalianMix alla View Conference di Torino.

Dal 2024 vive e lavora a San Benedetto; attualmente collabora con Sergio Bonelli Editore nella sezione Bonelli Entertainment dedicata alle serie animate.Ecco le altre date di programmazione del film:

venerdì 10/5 ore 19,10

sabato 11/5 ore 17,00

domenica 12/5 ore 17,00

lunedì 13/5 ore 21,15 -ingresso 5 €

Biglietti 6,5 € intero 5 € ridotto.