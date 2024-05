GROTTAMMARE – Sono partiti ieri dalla spiaggia nord e proseguiranno per i prossimi 15 giorni i lavori di livellamento dell’arenile di tutto il litorale grottammarese.

Le opere sono eseguite dalle maestranze comunali con l’ausilio di un mezzo noleggiato appositamente (al costo di circa 5mila euro). L’area dei lavori è estesa anche alle spiagge in concessione.

“Proseguiamo i lavori sulla spiaggia che abbiamo iniziato prima delle festività pasquali – fa osservare l’assessore alla Cura del territorio, Bruno Talamonti -. Nel ribadire che, come sempre, il comune è al fianco degli operatori, manteniamo la disponibilità ad eseguire le opere di sistemazione generale indistintamente nei tratti pubblici e in quelli in concessione al privato, come accaduto in passato. Il nostro obiettivo è e sarà sempre presentare la nostra città al meglio, collaborando con chi si impegna a renderla accogliente”.

Intanto, in ambito di difesa della costa dall’erosione marina, dopo il parere positivo espresso dalla Regione Marche relativamente al progetto di allungamento (da 85 a 100 metri) della scogliera nel tratto di mare immediatamente a nord della foce del Tesino, lo scorso 23 aprile la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento. L’opera è finanziata interamente dalla Regione nell’ambito del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere. Valore di progetto 165mila euro.