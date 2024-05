CORRIDONIA (MC) – Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che:

Ieri 06 maggio u.s. i Carabinieri della Stazione di Corridonia hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane 20enne di Corridonia, disoccupato e incensurato.

Una pattuglia di quel Comando, alle ore 16 circa, nel corso dei consueti controlli preventivi eseguiti quotidianamente sul territorio, ha svolto diversi transiti in alcune località periferiche della cittadina situate a ridosso del fiume Chienti, zone talvolta frequentate da malintenzionati e/o da assuntori di droga.

L’accorgimento dei militari, infatti, ha permesso di notare la presenza di un’autovettura Fiat Punto con a bordo due ragazzi che alla vista dei Carabinieri hanno immediatamente manifestato segnali di preoccupazione, pertanto gli operanti hanno proceduto ad un’attenta verifica degli stessi.

All’interno dell’abitacolo dell’auto è stato rinvenuto un piccolo involucro contenente un frammento di hashish del peso di 1,3 grammi, del quale nessuno dei due soggetti ha dichiarato la paternità. In considerazione di quanto apprezzato, i Carabinieri hanno esteso le verifiche anche nelle rispettive abitazioni dei due.

Nel corso delle operazioni il proprietario e conducente della macchina è stato trovato in possesso di alcuni panetti – di varie forme e peso – di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo pari a grammi 361,00, n. 2 bilancini di precisione e della somma in contanti di euro 3060,00 suddivisa in banconote di vario taglio nonché di materiale vario per il confezionamento.

Invece presso l’abitazione del passeggero dell’auto, un 19enne di Corridonia, anch’esso disoccupato ed incensurato, non è stato trovato alcunché.

Pertanto il 20enne è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della fissazione dell’udienza di convalida. Quanto rinvenuto è stato sequestrato penalmente.

Infine, l’amico dell’arrestato è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Macerata per la violazione amministrativa di uso personale non terapeutico di droga.