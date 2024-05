SAN BENEDETTO – È sempre più vicino l’appuntamento con la nona edizione di Corri con Martina K8.6 che vede in programma, oltre alla classica “Gara Podistica Competitiva”, alla “Passeggiata Ludico Motoria non Competitiva” e alla “Boys Kids Run”, anche la “Bau Run”.

Come nelle otto precedenti edizioni, un elemento distintivo dell’evento sarà quello di offrire ai partecipanti e al pubblico un servizio di consulenze gratuite nel Corner della Salute in Piazza Giorgini, dalle ore 8 fino alla conclusione della manifestazione.

“Corri con Martina – evidenzia la referente distrettuale dei Lions Club, professoressa Maria Pia Silla – per sua natura è portatrice di messaggi legati al benessere e alla salute psicofisica. Martina, prima di morire di tumore al seno ci raccomandò di informare ed educare i giovani ad avere maggior cura della propria salute. Questo vuol dire soprattutto prevenire le patologie, perché una diagnosi precoce facilita la ricerca delle cure. Quindi, il Corner della Salute che organizziamo non è un’attività collaterale, ma è a pieno titolo parte integrante dell’evento. Lo scorso anno, le consulenze hanno permesso di individuare due casi di melanoma, permettendo così a due persone di scoprire la malattia e di attivarsi per le cure”.

Il Corner della Salute si avvarrà della collaborazione volontaristica di due dermatologi, Antonio Passaretti e Lucia Villa, che effettueranno nei rispettivi gazebo lo screening dei nei, “e quest’anno – prosegue la referente distrettuale Lions Club – per la prima volta sarà presente anche il Dirigente Medico dell’UOC di Diabetologia dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto, Marianna Galetta. Avremo anche una nutrizionista e un fisioterapista. Lo scorso anno, il Corner della Salute ha effettuato numerosi interventi, tra consulenze e screening, contiamo quest’anno di superarci, diventando, anche se solo per un giorno, un punto di riferimento per la salute e il benessere dei cittadini. Voglio, a tal proposito, ringraziare il Comitato di San Benedetto della Croce Rossa Italiana e la Consigliera Anna Mandolini, che tra l’altro è la nostra coordinatrice Lions per il Corner della Salute, per la vicinanza, ideale e operativa, all’evento”.

Effettueranno consulenze mediche specialistiche anche l’odontoiatra Tiziano Palma, il geriatra Mario Sfrappini, l’angiologo Attilio Cavezzi e il cardiologo Domenico Delfino.

Per i partecipanti alla corsa: il riscaldamento pre-gara e defaticamento all’arrivo sarà a cura del Club Tonic. Corri con Martina Km 8.6 – Premio Domenico Mozzoni, maratona e passeggiata ludico-motoria, a sostegno della ricerca contro il cancro è organizzata ogni anno dai Lions Club di San Benedetto, di Ascoli Piceno, di Amandola, Valdaso e del Leo Club di Ascoli Piceno, con la collaborazione tecnica dell’ASD Running Team d’lu Mont e patrocinata dal Comune di San Benedetto.

Quest’anno, dopo che si è conclusa la raccolta fondi per il microscopio confocale donato al “Salesi” di Ancona, dedicherà la sua raccolta fondi ad un nuovo progetto a favore del Reparto di Ematologia dell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno.