SAN BENEDETTO – Come da tradizione, con l’inizio dell’estate, ripartono i corsi estivi organizzati dalla sezione cittadina della Lega Navale Italiana finalizzati ad avvicinare i più giovani agli sport nautici e al contatto con la natura.

Nel corso degli anni l’offerta ricreativa/formativa si è andata via via arricchendo e alle tradizionali attività di vela, canottaggio, canoa e nuoto, si sono affiancati corsi di apnea, pesca sportiva, sup e surf da onda.

I corsi, con cadenza settimanale, sono riservati a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 7 e i 14 anni, e avranno inizio il prossimo 10 giugno per concludersi il 9 agosto.

Tenendo fede al peculiare patrimonio di valori dell’Associazione e a coerenza delle proprie finalità etiche e sociali, quest’estate, inoltre, prenderanno il via attività di para sailing e para canoa dedicate ai ragazzi e alle ragazze con limitazioni motorie, sensoriali, e/o cognitive. Il progetto di nautica solidale s’inserisce nel percorso, da tempo intrapreso, di inclusione e valorizzazione della componente più fragile e disagiata delle giovani generazioni con l’obiettivo di soddisfare il loro bisogno, spesso inaccessibile, di svolgere un’attività sportiva in mare. Entrare in contatto con l’ambiente marino e la sua biodiversità rappresenta per i più giovani un’occasione quanto mai propizia per vivere in libertà un’esperienza davvero unica.

La Lega Navale Italiana invita, pertanto, ragazzi e famiglie alle presentazioni pubbliche delle attività e dei corsi che avverranno nelle giornate del 12 maggio e del 2 giugno. Gli Open Day saranno un’occasione davvero unica per visitare il Centro Sportivo, assistere alle dimostrazioni e provare gratuitamente attrezzature e mezzi nautici.

I corsi si terranno presso le Basi Nautiche dell’associazione rivierasca, concessione n. 45/bis, Lungomare Sud, e Darsena Turistica all’interno dell’area portuale.

Per info e prenotazioni 348 5153422 – e.mail sanbenedettodeltronto@leganavale.it – www.jacklabolina.it