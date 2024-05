RIVIERA – La Riviera Samb Volley festeggia il passaggio del turno di entrambe le prime squadre impegnate nei campionati di Serie C.

La Farmacia Amadio di coach Rocco Netti è in finale playoff: dopo aver vinto all’andata contro Axore Volley, i rossoblù escono sconfitti nella gara di ritorno, ma riescono a strappare il decisivo Golden Set. Tra la Riviera Samb Volley e la promozione c’è un ultimo, durissimo scoglio: la sfida a Bottega Volley, che da inizio stagione è la principale candidata alla vittoria del campionato. Sabato 11 maggio alle ore 17 si disputerà Gara 1 a Morciola Vallefoglia, con ritorno da disputare in casa e possibile Gara 3 di nuovo in trasferta in caso di parità.

Il commento di Coach Rocco Netti

“Conquistiamo meritatamente l’accesso alla finale al termine di una sfida sudatissima: nei momenti decisivi ci siamo dimostrati forti e concentrati e questo ha pagato. Sapevamo che sarebbe stata una doppia sfida estremamente dura contro una squadra giovane, ma che è cresciuta di partita in partita. Ora non ci resta che mettere in campo tutte le energie a disposizione per dare battaglia a Bottega, che ha dominato nell’altra semifinale. Ci attende fin da subito una trasferta difficilissima per poi giocare gara 2 in casa. Un applauso in particolare va a chi è entrato dalla panchina e ha dato un contributo fondamentale per portare a casa la vittoria: siamo in finale perché siamo una Squadra, dall’inizio alla fine“.

La Riviera Sibillini Volley di coach Giuseppe Cupelli conquista, invece, la semifinale playoff ai danni del Fano. Il secco 3-0 dell’andata agevola la gara di ritorno: alle rossoblù bastava portare a casa 2 set per festeggiare il passaggio del turno. Detto, fatto: capitan Teresa Ferrara e compagne perdono 2-3, ma tanto basta per ottenere la qualificazione alle semifinali dove affronteranno la temibile Telusiano Volley.

Il commento di Coach Giuseppe Cupelli

“Dovevamo vincere due set per ottenere la qualificazione alle semifinali playoff e, dopo un inizio difficile, abbiamo raggiunto l’obiettivo. Metà del lavoro era stato portato a termine con la netta vittoria dell’andata, mentre nella gara di ritorno siamo passati per la via più sofferta. Sotto di 2 set a 0, abbiamo giocato la nostra pallavolo imponendoci nettamente fino al 2-2 che ci consentiva di festeggiare la qualificazione al turno successivo. Nel quinto parziale abbiamo potuto ruotare tutte le giocatrici a disposizione, sfiorando la vittoria finale. Ma poco importa: l’obiettivo è stato raggiunto per cui ci godiamo la felicità di poter fare parte delle quattro migliori. Adesso è arrivato il momento di alzare l’asticella della concentrazione e dell’aggressività, di essere ancora più cattive e compatte nel saper affrontare i momenti difficili. Telusiano è squadra davvero forte, che ci ha battuto sia all’andata che al ritorno, ma vogliamo migliorare e giocare al meglio la gara di andata in trasferta”.