GROTTAMMARE – Residenti e turisti da oggi potranno contare su un presidio di sicurezza in più. Il Comune di Grottammare ha siglato questa mattina, a Palazzo Ravenna, una convenzione con il gruppo volontari dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri (ANC) di San Benedetto del Tronto presieduta da Giovanni Erbuto.

L’accordo si concretizza in una sinergia tra ANC e Comune, che vedrà l’impiego dell’associazione sul territorio comunale per attività di supporto alla viabilità, in particolare durante grandi eventi come la Fiera di San Martino o Cabaret Amore Mio, nonché di informazione e vigilanza, in stretta collaborazione con la Polizia Locale e le forze dell’ordine.

“Con questo con questo accordo rafforziamo il controllo sul nostro territorio – afferma il sindaco Alessandro Rocchi – supportando la Polizia Locale. Con l’ANC abbiamo collaborato anche in passato, in occasione di grandi manifestazioni, e abbiamo deciso di potenziare la loro presenza soprattutto nel periodo estivo, prevedendo anche il pattugliamento del lungomare”.

Il Comandante della Polizia Locale Stefano Proietti aggiunge: “È un passo importante laddove l’ANC agisce a supporto delle altre istituzioni presenti sul territorio non solo nel periodo estivo ma anche in quello invernale quando si verificano eventi importanti quali gare ciclistiche”.

Bruno Talamonti, assessore alla Sicurezza, esprime la sua soddisfazione: “Sono contento dell’accordo odierno, si aggiunge alle cinquanta telecamere che sorvegliano la nostra città. Il nostro auspicio è di agire sulla prevenzione”.

Sulla stessa linea il luogotenente Gallo, comandante della Stazione dei Carabinieri di Grottammare: “Si tratta di un valore aggiunto per la sicurezza, interverremo sulle segnalazioni che perverranno”.