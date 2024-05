SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un importante appuntamento martedì 14 maggio, alle ore 10, all’Istituto “Guastaferro” di San Benedetto per gli studenti dell’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”, che incontreranno parte del cast del film “Lo chiamava Rock & roll”, scritto e diretto da Saverio Smeriglio.

Il film, un progetto cinematografico ambizioso che ha come obiettivo principale quello di raccontare con il sorriso il mondo delle diverse abilità, è una produzione Imago Animae, una nuova società indipendente marchigiana, nata dalla volontà e dalla fusione di professionisti provenienti da vari ambiti del mondo cinematografico e creativo. Il racconto di un viaggio in cui ognuno di noi ridimensionerà le proprie paure, le proprie disavventure alla luce di un esempio di forza d’animo in un paese, come l’Italia, ricco di storia, spiritualità, diversità regionali, attitudini e peculiarità, che diviene il terreno perfetto e la cornice migliore per delineare lo sviluppo della storia e il cambiamento dei personaggi che, come eroi moderni, sono pronti ad abbracciare la loro natura di uomini nuovi.

L’iniziativa, che tutti possono sostenere con una raccolta fondi dal sito www.produzionidalbasso.com/project/lo-chiamava-rock-roll/, ha già il patrocinio di importanti realtà nazionali come il Comitato italiano Paralimpico, la Federazione ciclistica italiana, l’ ANMIL (Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) e l’ AISA (Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche). L’ idea del soggetto,poi trasformato in sceneggiatura, è arrivata al regista grazie alla sua amicizia con Federico Villa, un ragazzo costretto sulla sedia a rotelle perché affetto da una grave malattia degenerativa, l’Atassia di Friedreich. Federico è anche attore coprotagonista del film in cui interpreta se stesso. Insieme a lui, nel cast, anche il noto attore emiliano Andrea Montovoli.

Gli studenti avranno, dunque, l’ importante opportunità di parlare con dei professionisti del settore, conoscere non solo l’aspetto linguistico, tecnico e creativo della settima arte, ma approfondire anche gli aspetti imprenditoriali e organizzativi di una macchina assai complessa e di approcciare il linguaggio grafico e audiovisivo, indispensabili nella comunicazione moderna.