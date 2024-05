TERAMO – Nel corso della serata di ieri, 5 maggio, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Teramo ha effettuato un intervento per lo spegnimento di un incendio che si è verificato in un fabbricato di proprietà comunale, precedentemente adibito a scuola, a Frondarola di Teramo.

Le fiamme si sono sviluppate in un locale al secondo piano e hanno interessato del materiale di risulta e suppellettili varie. L’incendio ha prodotto un denso fumo che si è diffuso in tutto il fabbricato, annerendo tutti i locali del secondo piano, parte del primo piano e il vano scala.

La squadra è intervenuta con un’autopompa, un’autobotte, un fuoristrada con modulo antincendio e il furgone per il trasporto degli autorespiratori. I Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme e provveduto ad evacuare il denso fumo diffuso in diversi ambienti del fabbricato.

Il fabbricato è stato dichiarato non fruibile in attesa dei necessari accertamenti tecnici e lavori di ripristino. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Pietracamela e Teramo per gli adempimenti di competenza e il Sindaco di Teramo.