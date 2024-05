ZAGABRIA – E’ andato in scena il World Dog Show 2024, campionato mondiale di cinofilia tenutosi a Zagabria in Croazia dal 24 al 28 Aprile 2024, dove hanno partecipato quasi 25000 cani provenienti da tutto il pianeta. Campionato mondiale di bellezza. Il jack russell terrier maschio di nome MAX, nome pedigree Jackandfish Smasher, Italiano di due anni, già campione europeo ed internazionale vince di nuovo il titolo mondiale di World Winner come jack russell più bello del mondo, confermando il titolo mondiale che già aveva vinto al World Dog Show 2022 tenutosi in Brasile, dove si era anche aggiudicato il titolo di cane più bello al mondo tra tutte le razze, prima volta nella storia per un jack russell terrier.

Propietari ed allevatori: Stefano Serafini ed Olga Klimova di San Benedetto del Tronto dove hanno un allevamento riconosciuto ENCI – FCI (Fédération cynologique internationale).