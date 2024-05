ASSISI ‘INTERNAZIONALE’ – Economy of Francesco ha deciso di prendere sul serio l’invito del Papa e migliaia di giovani sono già pronti a partire, a piedi, direzione Gerusalemme. Un pellegrinaggio “a pezzi”, per ricordare tutte le guerre che infiammano il mondo, a cui chiunque potrà partecipare donando “passi” attraverso un’applicazione mobile contapassi. Una staffetta nei 5 continenti in cui i giovani si passeranno idealmente la corda francescana, simbolo di un’economia disarmata, perché povera, casta e obbediente.

I giovani da ogni parte del mondo potranno organizzarsi in gruppo o da soli per percorrere alcuni chilometri da donare a Steps for peace.

Quando i chilometri percorsi saranno sufficienti a coprire idealmente la distanza che separa Assisi da Gerusalemme, e il conto alla rovescia dei passi supererà gli 8 milioni, una delegazione di Economy of Francesco si recherà a Gerusalemme portando la corda francescana a dei giovani in Gerusalemme. Insieme chiederanno Pace, con la stessa povertà di parole e strategie diplomatiche che animò San Francesco 800 anni fa; con la stessa diplomazia in ginocchio che chiede il Francesco di oggi.

Per organizzare cammini e pellegrinaggi da dedicare alla Pace, donare alcuni chilometri a Steps for peace, o chiedere come collaborare con la propria organizzazione per far conoscere e sostenere l’iniziativa, è sufficiente contattare gli organizzatori attraverso il modulo disponibile sul sito www.francescoeconomy.org, cliccando sul banner di Steps for peace.

La necessità che il cammino sia svolto a piedi serve a sottolineare l’attenzione all’ecologia integrale della Laudato Si’. Per un’economia che riconosce la complessità delle relazioni che oggi tiene il grido dei poveri e delle vittime di guerra, tragicamente legato al grido della Terra.

Tra gli sforzi che si compiono, con Economy of Francesco c’è il tentativo di declinare la vita e il messaggio del figlio del mercante d’Assisi, in gesti di economia nuova.