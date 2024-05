Di Annalisa Signorile

PESARO – Durante la notte del 5 maggio intorno alle ore 23, i Vigili del Fuoco in azione nella zona industriale di Pesaro, per domare l’incendio del container in fiamme che conteneva materiale di scarto.

All’arrivo sul posto la squadra dei VVF, hanno spento con liquido schiumogeno il container e messo in sicurezza l’aria disertata.