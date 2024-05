Mister Clementi: “Modo peggiore per concludere il campionato non c’era, penso che l’espulsione abbia cambiato l’inerzia della gara quando vincevamo 3-1. Si poteva fare di più, abbiamo preso 4 gol da ingenui che non avremmo dovuto prendere, anche se in 10. Quest’anno abbiamo finito con l’amaro in bocca senza raggiungere un obiettivo che avevamo assaporato per molti mesi, ma considerando la difficoltà di questa stagione abbiamo navigato in acque molto tranquille che spettavano ad altre società molto più attrezzate in Serie D di noi. Voglio fare i complimenti a tutta la società, i miei ragazzi e lo staff per questa stagione”.

Mister Mancinelli: “E’ un finale di stagione dolce amaro, mancava da troppo tempo una vittoria e l’abbiamo voluta con forza. Oggi essere sotto 3-1 dopo 5′ del secondo tempo non era facile, ma abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo ed è una vittoria che ci dà la spinta psicologica per andare fino in fondo anche nei play off. I ragazzi hanno avuto la forza e il coraggio di rimanere in partita, sul gol del 3-2 ho visto in loro una scintilla, ci siamo ricordati come si gioca a calcio e abbiamo ritrovato certezze. I gol subiti? Non siamo stati attenti, abbiamo pagato ogni minimo errore, ma questo è il rischio che si può correre quando si ha una difesa tutta under. Davanti gli over hanno preso in mano la situazione e abbiamo preso in mano la gara”.

Tomassini: “E’ una vittoria che ci dà il giusto slancio per i play off, la aspettavamo da tanto tempo, non stavamo attraversando un buon momento ma oggi ci siamo ricompattati, volevamo questa vittoria. Nelle ultime partite ci sono state dei passi falsi in cui la prestazione c’è stata ma non abbiamo raccolto ciò che meritavamo, mentalmente non era facile quando svanisce l’obiettivo primario. Sono contento per me per il gol e per i ragazzi, adesso pensiamo ai play off”.