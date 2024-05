SENIGALLIA – Tutto pronto al Comunale Bianchelli per Senigallia-Samb, 34a e ultima giornata di campionato di Serie D girone F.

NOTE

Giornata soleggiata, campo sintetico in buone condizioni.

FORMAZIONI

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Roberto 03, Mancini, Beu 06, Marini, Gambini, Tomba 03, Kerjota, Subissati 05, Pesaresi, Romizi, Balleello 05.

All. Aldo Clementi. A disp. Pruccoli 04, Magi, Bucari 03, Doria 06, Pesaresi, Broso, Baldini, Sabattini 05, Vrioni 04.

U.S. SAMB (4-3-3): Ascioti 04, Pagliari 04, Zoboletti 05, Sirri, Chiatante 04, Arrigoni (32′ Barberini), Paolini, Bontà, Battista, Senigagliesi, Tomassini.

All. Marco Mancinelli. Coco 03, Scimia, Fabbrini, Sciarra 05, Toure 05, Cardoni 04, Lonardo 05, Martiniello.

ANGOLI 0-5

AMMONITI Battista (S)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

3′ Punizione Samb dai 20 metri guadagnata da Senigagliesi. Sirri calcia sulla barriera.

7′ OCCASIONE VIGOR: Pesaresi tutto solo a centro area ben pescato da Kerjota grazia Ascioti calciando debole e centrale. Poteva fare molto meglio il 9 del Senigallia.

10′ Bel cross di Battista a rientrare che impegna Roberto a respingere coi pugni.

11′ Destro di Bontà dai 25 metri, sul fondo.

12′ Ci prova anche Arrigoni col sinistro da fuori area, palla poco alta sopra l’incrocio.

13′ HA SEGNATO LA SAMB: percussione centrare di Paolini che salta due uomini entra in area di rigore e col destro incrocia forte senza lasciare scampo a Roberto. 0-1 per la Samb.

16′ Conclusione dalla distanza della Vigor che prova la reazione, il tiro di Balleello è bloccato da Ascioti.

18′ GOL! ha pareggiato il Senigallia, Kerjota libera il sinistro dal vertice sinistro dell’area e trova l’angolino ad incrociare, Ascioti non può nulla, tutto pari.

23′ Fase scorbutica della gara dopo il botta e risposta immediato, ammonito Battista per aver fermato una ripartenza della Vigor con un fallo tattico.

29′ Senigagliesi prova il tiro dai 30 metri, facile la presa per Roberto.

32′ Cambio forzato per la Samb, Arrigoni lascia il campo per infortunio, al suo posto Barberini.

35′ Angolo Samb, Senigagliesi crossa in mezzo, Bontà tenta una sforbiciata volante ma la palla termina sul fondo.

38′ 2-1 VIGOR. Senigallia in vantaggio, la difesa della Samb non riesce ad allontanare un pallone vagante in area di rigore, Balleello ne approfitta scippandolo a Pagliari ed insacca da due passi.