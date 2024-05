SAN SEVERINO MARCHE – La splendida Piazza del Popolo di San Severino Marche, ha ospitato il terzo criterium regionale, organizzato dalla Pugilistica Settempedana del presidente Carlo Sfrappini, per la soddisfazione del presidente del comitato Marche della Federboxe Luciano Romanella, sempre presente e della responsabile del settore giovanile, la sambenedettese Francesca Pignati.

In una bellissima giornata di sole, bambini dai 6 ai 12 anni di otto pugilistiche diverse provenienti da tutta la regione, si sono confrontati in prove tecnico tattiche dalla funicella, al sacco, ai percorsi, alla corsa di 25 metri, fino allo sparring leggero, condizionato e non.

A salire sul podio per la qualifica Cuccioli di 6-7 anni, Daniel Pigini della Boxing Academy Loreto, davanti a Mattia Velikaj e Ajsel Balla della pugilistica di casa, per la soddisfazione del tecnico Michela Rocci. Per la qualifica Cangurini (8-9 anni) medaglia d’oro alla coppia Suleiman Balla sempre della Settempedana e Aurora Tartari della Pugilistica Dorica, argento per la coppia della Boxing Club Sbt Dalma Salvi e Francesco Coppa e bronzo per la coppia della Boxing Academy Loreto Cristian Marchegiani e Nicolò Naselli.

Per la qualifica Canguri (10-11 anni) primo posto per la coppia Francesco Salvi della Boxing Club Sbt e Brando Alessandrini della Pugilistica Jesina, davanti alla coppia della Boxing Club Sbt Alessandra Beni e Nicholas Rodia e terzo posto per la coppia della Canappa Boxing Club Giorgio Salinas e Alessandro Tudor Marchionne.

Per gli Allievi (12-13 anni), oro alla coppia della Canappa Boxing Club David Palombini e Albert Chernohutz, argento a Redi Dobrozi della pugilistica di casa e Leonardo Raniero della Canappa boxing club e bronzo a Eleonora Carletti e Leonard Canaj della pugilistica di Recanati.