CORRIDONIA (MC) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata del 3 maggio, alle 21:30 circa, all’incrocio tra la sp485 e contrada Sarrocciano di Corridonia per un incidente stradale tra un mezzo agricolo e un’auto.

Ferito solamente il conducente di quest’ultima che è stato stabilizzato dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona.

La squadra VVF sul posto ha effettuato la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. La strada provinciale 485 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per il ripristino della sicurezza.

Sul posto i carabinieri per i rilievi.