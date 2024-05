GROTTAMMARE – Tra la Statale e via Salvo d’Acquisto, nel quartiere Ischia, sorgerà il nuovo asilo comunale. I lavori, partiti il 29 dicembre 2023, sono attualmente in corso.

Il progetto è stato approvato nel maggio 2023 e prevede la realizzazione di un edificio ad un solo livello con una forte integrazione fra spazi interni ed esterni. L’ area è localizzata a sud della città, dove sono presenti quasi tutti i servizi e le infrastrutturazioni della zona Ischia (parchi, impianti sportivi, scuole, attività commerciali, teatro), con ampia possibilità di connessione col resto della città e dotazione di parcheggi.

Potrà ospitare 50 bambini, dai 3 ai 36 mesi: 42 divezzi, divisi in tre sezioni, e una sezione per 8 lattanti.

La superficie interna lorda dell’edificio è di 515 mq (414 netta) mentre quella esterna misura 915 mq.

La costruzione è interamente finanziata con risorse del Ministero per l’Istruzione messe a disposizione dal Pnrr, nell’ambito dei fondi europei Next Generation EU (Missione 4. Istruzione e ricerca. Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università. Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia).

Il decreto di assegnazione risale all’8 settembre 2022, a seguito della presentazione di un progetto di fattibilità economico-finanziaria redatto dai tecnici dell’Area 5^, coordinati dall’architetto Bernardino Novelli, approvato dalla Giunta comunale il 29 marzo 2022.

L’appalto della costruzione è affidato alla ditta Elettro Stella srl di Monsampolo del Tronto.