GROTTAMMARE – La Misericordia di Grottammare organizza un corso sull’“Educazione al Primo Soccorso”: saranno dieci incontri che coinvolgeranno medici, infermieri e formatori su argomenti legati al primo intervento in ambito sanitario.

Il primo appuntamento è lunedì 6 maggio, alle ore 21, presso la Sala Consiliare del Municipio.

Ecco gli argomenti trattati:

Sistema di allarme sanitario 112-118

Triage intra ed extra ospedaliero

Eventi cardiologici

Rianimazione cardio-polmonare BLSD

La gestione dei traumi: mobilizzazione e immobilizzazione dei pazienti

Il parto

Le urgenze pediatriche

Le crisi convulsive (epilessia)

Ustioni, intossicazioni e allergie

Igiene, Prevenzione e D.P.I.

Aspetti legali del Soccorritore

Giovani e grandi opportunità nel Volontariato della Misericordia

Si susseguiranno come relatori al corso:

i medici Tiziana Principi, Terenzio Carboni, Marco Strozzieri, Maurizio Di Domizio e Rossella Giuliani;

gli infermieri Nicolino Romani e Andrea Chiavaroli

i formatori Alessandro Speca, Marco Giostra, Gangemi Edoardo con il contributo di Don Roberto Melone.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato almeno l’80% delle lezioni e avrà superato il test finale di valutazione dell’apprendimento. Potrà anche essere l’occasione per chi lo desiderasse per avviare una straordinaria esperienza come Volontari nella Misericordia.

È suggerita la prenotazione al corso al numero 0735-632437. La partecipazione è completamente gratuita.