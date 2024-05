GROTTAMMARE – In occasione del 71° raduno dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – in programma nei giorni 4 e 5 maggio ad Ascoli Piceno -, Grottammare ospita la Fanfara di Abbiategrasso, che sfilerà per le vie e le piazze della città esibendosi in un duplice concerto per la cittadinanza, sabato 4 maggio.