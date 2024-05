PORTO SAN GIORGIO – Il gruppo consiliare di maggioranza “Insieme” intende esprimere soddisfazione per i risultati raggiunti su una materia complessa e delicata come la viabilità. Il lavoro svolto in vista della stagione estiva, e non solo, dall’assessore Marco Tombolini ha riguardato vari ambiti cittadini.

In previsione dei prossimi mesi, infatti, è stata riaperta al transito via Chiesa (direzione ovest-est). Questa modifica permetterà di riproporre in estate l’isola pedonale a partire da via Filzi anziché da via Vittorio Veneto, guadagnando così 25 posti auto sul lungomare Gramsci e migliorando la circolazione.

Meteo permettendo, già a partire dal mese di maggio l’Amministrazione comunale attiverà l’isola pedonale domenicale sul lungomare nella fascia oraria in cui è prevista abitualmente maggiore affluenza.

Sono stati effettuati interventi alla segnaletica in via delle Regioni per ordinare gli spazi per la sosta a ridosso delle attività commerciali e delle abitazioni. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane sia a nord che nella zona sud, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria.

In vista dell’estate si sta, inoltre, procedendo all’individuazione di aree di parcheggio: la Giunta ha deliberato l’accordo con privati per poter mettere a disposizione della città uno spazio sul lungomare nord.

Il lavoro condotto non è esclusivamente focalizzato sull’ordinario: la visione complessiva della viabilità e della mobilità dolce è rivolta alle esigenze presenti e future. Infatti, nei mesi scorsi, è stato deliberato dall’Esecutivo un primo progetto finanziato con Fondi PNRR che riguarda la riqualificazione e l’ammodernamento delle piste ciclabili nell’ambito della Ciclovia adriatica.

Il Comune ha poi partecipato ad un bando regionale per la redazione del PUMS (Piano urbano della mobilità sostenibile): sarà il passaggio-chiave per la realizzazione del più articolato e completo Piano del traffico urbano.